Mato Anomalies: trailer di lancio e video ufficiale

Il detective Doe e l’esorcista Gram sono pronti ad entrare in azione per svelare i misteri della visual novel con influenze JRPG Mato Anomalies, finalmente disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, X Box Series X | S, Nintendo Switch, in edizione fisica e digitale, e per PC (solo in digitale, su Steam). Per celebrare il lancio del gioco, Arrowiz e Prime Matter hanno approntato un accattivante trailer di lancio e un video musicale ufficiale.

Durante la storyline della visual novel il giocatore potrà scoprire molti segreti, mentre lavora per svelare i misteri che la città neo-noir di Mato ha da offrire. Il detective Doe deve trovare un modo per fermare le forze oscure che stanno tramando dietro le quinte in un’atmosfera ricca di neon. Mato Anomalies catapulta i giocatori in una versione neo-futuristica di un’antica città orientale.

Mato Anomalies è un RPG a turni che catapulta i giocatori a Mato, una versione immaginaria e neo-futuristica di un’antica città dell’Estremo Oriente. Si potrà assumere il controllo dei due protagonisti Doe e Gram per indagare sulle anomalie che si stanno verificando in città, oppure addentrarsi nelle fenditure per affrontare creature demoniache determinate a causare il tracollo della città.

Mato Anomalies offre un’esperienza di combattimento unica e avvincente, contraddistinta da un livello di salute condiviso tra tutti i membri della squadra, una matrice di equipaggiamento e un sistema basato sull’interazione tra i due protagonisti. Occorre pianificare correttamente le proprie mosse, per svelare i segreti di Mato.

Leggi anche: