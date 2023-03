Ferrari presenterà una nuova auto: appuntamento per il 16 marzo

In occasione dell’ultima conferenza dedicata ai risultati finanziari del 2022, Ferrari aveva promesso che nel 2023 sarebbero state presentate ben quattro nuove vetture inedite. A quanto pare, siamo davvero molto vicini al primo annuncio. Ferrari ha condiviso un teaser che preannuncia grandi cose.

Nel breve video teaser, Ferrari spiega che tra pochissimi giorni, il 16 marzo, presenterà la prima vettura inedita del 2023. Le informazioni sono davvero poche e ancora molto fumose. Nel brevissimo video si vede solamente il volante della futura auto del Cavallino di Maranello.

Secondo alcuni navigati ‘ferraristi’, l’azienda potrebbe aprire il 2023 presentando la Roma Spider, versione ancora più grintosa e sportiva della gran turismo lanciata qualche anno fa. Quantomeno nello stile e nelle vocazioni, perché in realtà il motore sarà lo stesso: un V8 biturbo da 620CV.

We have something special coming your way on the 16th of March. Save the date. #Ferrari pic.twitter.com/qyTeFQGvke

