Esplorando l’infinito: il Telescopio Spaziale Roman rivela milioni di galassie

La NASA ha presentato una simulazione del Telescopio Spaziale Roman con 33 milioni di galassie e 200.000 stelle della Via Lattea in primo piano.

La NASA ha recentemente mostrato una simulazione affascinante che illustra le prospettive delle future osservazioni del Telescopio Spaziale Nancy Grace Roman. Un’immagine simulata è stata creata dall’agenzia spaziale degli Stati Uniti utilizzando dati previsti di futuri osservazioni telescopiche. La simulazione mostra un grande numero di 33 milioni di galassie e 200.000 stelle della Via Lattea in primo piano. In ogni caso, questa simulazione rappresenta solo una piccola parte delle potenzialità di indagine dell’universo grazie al nuovo telescopio.

Il team di scienziati ha utilizzato i dati da un universo simulato che è stato creato inizialmente per supportare la pianificazione scientifica dell’Osservatorio Vera C. Rubin in Cile, che diventerà operativo nel 2024. Il nuovo telescopio spaziale, originariamente chiamato WFIRST (Wide-Field Infrared Survey Telescope), è stato progettato per sostituire Hubble e il progetto è stato avviato circa dieci anni fa anche se per via di altri costosi progetti come il Telescopio Spaziale James Webb e le missioni verso la Luna e Marte, il finanziamento per WFIRST è stato incerto.

Solo dopo aver ottenuto i finanziamenti necessari dal Congresso USA, il lancio del telescopio è stato programmato per il maggio del 2027. Nel 2020, la NASA ha deciso di dedicare la missione WFIRST a Nancy Grace Roman, l’astronoma americana che è stata la prima dirigente donna del programma di astronomia spaziale dell’agenzia spaziale statunitense ed è stata soprannominata la “madre di Hubble”. La missione del Telescopio Spaziale Roman si concentra sulla ricerca di pianeti extrasolari attraverso il microlensing gravitazionale, l’evoluzione dell’universo e la crescita della struttura cosmica. L’obiettivo finale è di misurare gli effetti dell’energia oscura, verificare la teoria della relatività generale e studiare la curvatura dello spazio-tempo.