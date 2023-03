Saint Seiya: Knights of the Zodiac, nuovo trailer del live action de I Cavalieri dello Zodiaco

Il canale YouTube ufficiale di Toei ha pubblicato un nuovo trailer in lingua originale dell’ormai famigerato live action internazionale Saint Seiya: The Beginning Knights of the Zodiac, tratto dal manga / anime semiomonimo arcinoto nel nostro paese come I Cavalieri dello Zodiaco e in uscita nelle sale nipponiche il 28 aprile.

Il nuovo trailer presenta molte scene inedite, portando l’accento sui numerosi contrasti all’interno della pellicola, sui combattimenti e mostrando anche qualche nuova immagine di Madison Iseman, Sean Bean e Famke Janssen, nei rispettivi ruoli di Sienna (Isabel/Saori) / Alman di Thule (Mitsumasa Kido) / Guraad… anche se non è ben chiaro quali saranno le versioni occidentali ufficiali di molti nomi.

Da quanto visto finora, sembra proprio che rivivremo l’origin story di Seiya, giovane scavezzacollo in cerca della sorella perduta che sbarca il lunario coi combattimenti clandestini che scopre di avere un potere mistico dentro di sé, che adopererà per diventare un guerriero sacro votato alla difesa della reincarnazione della dea Athena.

A quanto pare rivivremo la “fuga” del Cavaliere del Sagittario in un flashback e tutta la storia di come Seiya si sia guadagnato l’armatura di Pegaso, scontrandosi poi con il cavaliere della Fenice. Non vedremo, tuttavia, gli altri tre componenti del quintetto originale, almeno per ora.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Quando Seiya, un caparbio orfano di strada in cerca di sua sorella rapita, senza volerlo scopre i suoi poteri nascosti, scopre anche che potrebbe essere l’unica persona vivente in grado di proteggere la reincarnazione di una dea, inviata per sorvegliare l’umanità. Riuscirà a lasciar andare il suo passato e abbracciare il suo destino, per diventare un Cavaliere dello Zodiaco?

Nel cast, oltre all’astro nascente Mackenyu (che ritroveremo presto anche nel ruolo di Zoro in One Piece su Netflix), abbiamo Madison Iseman (Jumanji, I Know What You Did Last Summer), Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Snowpiercer), Famke Janssen (X-Men, Taken, The Vault), Nick Stahl (Fear the Walking Dead), Diego Tinoco (On My Block) nonché Mark Dacascos (John Wick: Parebellum, Hawaii Five-O, Crying Freeman, Kamen Rider: Dragon Knight, Iron Chef America). La pellicola è diretta dal VFX specialist Tomasz Baginski, mentre lo stunt coordinator è Andy Cheng, lo stesso di Shang-Chi.

