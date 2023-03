Murder Mystery 2: una clip dal film Netflix in uscita il 31 marzo

Ecco una clip pubblicata da Netflix tratta da Murder Mystery 2, il secondo capitolo della storia con protagonisti Jennifer Aniston e Adam Sandler. Il film sequel sarà disponibile dal 31 marzo sulla piattaforma streaming.

Qui sotto trovate la clip.

Ne filmato vediamo il momento in cui Nick (Adam Sandler) e Audrey Spitz (Jennifer Aniston) arrivano nell’isola incantevole per celebrare il loro viaggio di nozze. In Murder Mystery 2 ritornano Adam Sandler e Jennifer Aniston, nei panni dei coniugi detective Nick e Audrey Spitz, e con loro un ricco cast internazionale che comprende Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, John Kani e Dany Boon, diretto da Jeremy Garelick a partire da una sceneggiatura scritta da James Vanderbilt.

Questa è la sinossi del nuovo lungometraggio: