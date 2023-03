Mercoledì: Jenna Ortega è stanca di fare la danza del personaggio nel video del SNL

Ecco un video con Jenna Ortega, direttamente dal Saturday Night Live, in cui l'attrice è stanca di ballare come Mercoledì.

In un video promo del Saturday Night Live l’attrice Jenna Ortega ha manifestato (in maniera ironica) tutta la sua stanchezza nel ripetere continuamente la danza di Mercoledì dopo il successo della serie TV targata Netflix.

Ecco il video.

Jenna Ortega sarà presente nella puntata del Saturday Night Live dell’11 marzo. In questo filmato la vediamo convolta in uno scambio con John Higgins, Ben Marshall e Martin Herlihy, membri del gruppo Please Don’t Destroy.

Jenna Ortega ha rivelato qualche tempo fa di aver composto la coreografia ispirandosi a diversi personaggi artistici, come Siouxsie Sioux, Bob Fosse in Rich Man’s Frug, Lisa Loring, Lene Lovich e Denis Lavant. Il suo ballo nel quarto episodio della serie TV Mercoledì ha subito fatto il giro del web, ed è stato imitato anche da Lady Gaga.

Il produttore esecutivo della serie, Peter Friedlander, ha definito Mercoledì un “fenomeno culturale”. Ecco alcune delle sue parole: