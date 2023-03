Le prime, sfocatissime, foto dal vivo di un Google Pixel Fold

Un dipendente di Google si è fatto immortalare su una metro di New York con in mano il prototipo funzionante di un Pixel Fold. Il lancio è imminente?

Sorpresa: online sta circolando la prima foto dal vivo di un prototipo dell’atteso primo pieghevole di Google, che potrebbe chiamarsi Pixel Fold (o Pixel Passport, secondo alcuni vecchi rumor).

Come racconta il sito specializzato Android Authority, quando i prodotti sono in fase di sviluppo, non è raro che i dipendenti testino i prototipi al di fuori dell’azienda. Banalmente perché è un ottimo modo per valutare il dispositivo in un ambiente reale, individuare difetti e scoprire aree che potrebbero migliorare.

Questo, ovviamente, introduce più di qualche rischio: a partire dalla possibilità che, tra i tanti ‘babbani’, possa accadere che tra il pubblico ci sia anche più di qualche occhio attento. Insomma, qualche appassionato che sa benissimo che quello che hai per le mani non è un normale telefono, ma il prototipo di un dispositivo estremamente atteso dal pubblico e non ancora annunciato. Succede, dunque, che quel qualcuno possa tirare fuori il suo telefono e scattare qualche “foto spia”. E addio segretezza. Per la cronaca, con i prototipi delle auto succede la stessa identica cosa.

Tornando al nostro Pixel Fold, la storia è questa: un utente che stava viaggiando sulla linea A della metropolitana di New York ha dichiarato su Reddit di aver visto un dipendente di Google sullo stesso treno. Quell’impiegato di Google stava apparentemente “facendo tutto il possibile per coprirsi”. L’utente di Reddit ha detto che l’impiegato stava tenendo in mano un telefono pieghevole che, secondo lui, potrebbe essere un Pixel Fold. Con ogni probabilità ha ragione.

Ad ogni modo, le foto condivise su Reddit sono a dir poco sfocate e non è che abbiano catturato chissà quanti dettagli del Pixel Fold. Avremmo potuto smarmellare con lo spray di Paint e il risultato sarebbe stato molto simile. Comunque, per completezza, ve le riportiamo qua sotto: