Google One: la VPN ora è inclusa in tutti gli abbonamenti, anche quello da 2€/mese

Da un po’ di tempo, Google offre anche un servizio di VPN. Fino ad oggi Google lo offriva esclusivamente all’interno dell’abbonamento Google One più costoso, ma le cose stanno per cambiare.

Google One è un abbonamento a pagamento mensile che offre un servizio di cloud storage. Esistono diversi tier, che offrono a loro volta diversi tagli di storage in cloud. Il pacchetto base, ad esempio, costa 2€ al mese, mentre il pacchetto Premium, che offre ben 2TB di spazio di archiviazione, costa 10€ al mese e fino ad oggi era l’unico ad offrire anche la VPN.

A dire il vero, esiste anche un secondo modo per avere accesso alla VPN: Google la regala con l’acquisto di un nuovo Pixel 7 o Pixel 7 Pro.

La novità è che d’ora in avanti la VPN di Google sarà inclusa in tutti gli abbonamenti a Google One, anche il pacchetto basic da 2€ al mese.

E non è tutto. Google ha anche annunciato un nuovo servizio, sempre offerto con Google One, dedicato alla protezione dei dati degli utenti. Si chiama report dark web e notifica gli utenti ogni volta che i loro dati personali (nome, indirizzo, email, numero di telefono e molto altro) vengono rubati e venduti nei principali mercati neri. Per il momento questa funzione è disponibile esclusivamente per gli abbonati statunitensi, ma un domani… chissà.