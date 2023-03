ChatGPT sbarca anche sugli Apple Watch: ecco come funziona

Il popolare chatbot di OpenAI sbarca anche sugli Apple Watch. Da qualche ora è disponibile sull’App Store la prima app per smartwatch che consente di sfruttare le potenzialità di ChatGPT. Si chiama watchGPT e… non è gratuita. Anzi, costa ben 4,99€.

Per il momento l’applicazione ha più di qualche limite. Tanto per iniziare, gli utenti possono limitarsi a chiedere una sola domanda per volta. Insomma, non è possibile avere conversazioni complete, come invece è possibile fare da browser. Ad ogni modo, lo sviluppatore dietro all’applicazione sostiene che presto questo limite verrà rimosso.

Una volta installata, l’app porta ChatGPT sul quadrante dello smartwatch. È ovviamente possibile dettare le domande utilizzando l’input vocale, che è sicuramente la configurazione preferibile, considerate le dimensioni ridotte dello schermo dell’Apple Watch. Peraltro, è anche possibile chiedere all’Apple Watch di leggere le risposte del chatbot ad alta voce.

watchGPT porta la vasta fonte di conoscenza delle intelligenze artificiali sul tuo posto. Avrai sempre a tua disposizione un assistente personale! watchGPT risponderà a tutte le domande e potrai condividere le risposte via SMS, e-mail o social media

si legge nella breve descrizione dell’applicazione presente sull’App Store.