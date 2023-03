Best of Drew Barrymore Show arriva gratis su Pluto TV

Il Best of Drew Barrymore Show sarà protagonista della nuova campagna di branding di Pluto TV, al motto di “Guardi ora. Paghi mai”.

Attrice di fama internazionale nonché produttrice cinematografica di successo, regista e conduttrice televisiva amatissima dal pubblico: Drew Berrymore è una delle personalità più apprezzate nel mondo dello spettacolo mondiale e, con la sua incontenibile energia e il suo sfacciato ottimismo, è in arrivo su Pluto TV, il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) completamente gratuito di Paramount con il cnaale Best of Drew Barrymore Show.

Dal 13 marzo sarà disponibile infatti “Best of Drew Barrymore Show”, un canale interamente dedicato al famoso talk show firmato e condotto dall’attrice, in cui sarà possibile rivedere i momenti più emozionanti e divertenti del programma stesso. Drew Barrymore racconta al suo pubblico storie di vita vera, intervista ospiti e personaggi famosi e proponendo approfondimenti di lifestyle e utili consigli, dalle ricette per la colazione ai trend del momento, il tutto condito con il suo contagioso umorismo e ottimismo.

Pluto TV ne approfitta per lanciare in Italia anche la nuova campagna “Stream Now. Pay Never – Guardi ora. Paghi mai” proprio con Drew Barrymore come testimonial. La campagna si compone di tre spot pubblicitari che evidenziano la facilità di fruizione, la gratuità e l’approccio senza vincoli del servizio gratuito di Paramount Global.

Il nuovo slogan “Guardi Ora. Paghi mai.” è stato lanciato ad ottobre attraverso una campagna strategica che ha coinvolto l’out-of-home, i social, i canali lineari e properties quali SpongeBob SquarePants, Star Trek: The Next Generation e CSI: Miami.

Lo slogan e la nuova campagna creativa con protagonista Drew Barrymore puntano ad amplificare il posizionamento di Pluto TV in un panorama, quello dello streaming, in rapida evoluzione.

Siamo entusiasti di presentare la nostra nuova campagna “Guardi Ora. Paghi mai.” che incapsula perfettamente il valore che Pluto TV offre al pubblico di tutto il mondo. Non c’è nessuno più adatto a rappresentare l’atmosfera giocosa e vivace di Pluto TV se non Drew Barrymore: un’icona globale con un enorme talento e un grande cuore. Con il suo ingegno e il suo fascino, Drew è stata in grado di catturare l’essenza di Pluto TV.

ha affermato Tom Ryan, CEO di Paramount Streaming e co-fondatore di Pluto TV.

I tre spot, girati da David Shane di O Positive Films sono inscenate su altrettante ambientazioni cinematografiche e televisive familiari in contesti action o romantici.

