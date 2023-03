Beau ha paura: il nuovo film con Joaquin Phoenix nelle sale da aprile

Dopo Hereditary (presentato al Sundance Film Festival nel 2018) e Midsommar (inserito fra i dieci migliori film indipendenti del 2019 dal National Board of Review Awards), il pluripremiato cineasta di culto Ari Aster torna a stupire il pubblico con un’opera che intreccia mistero e humor nero, in un viaggio folle e immersivo: Beau ha paura. Il nuovo, visionario e fantasmagorico dramma arriverà nei cinema italiani ad aprile grazie ad I Wonder Pictures. Protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix (“Lei”, “Joker”), che interpreta un individuo paranoico che deve affrontare una strabiliante odissea per tornare a casa dalla madre.

Scritto, diretto e anche prodotto da Ari Aster, Beau ha paura presenta Joaquin Phoenix nel ruolo del titolo affiancato da un cast che include Nathan Lane (vincitore di un Emmy per “Only Murders in the Building” Tv, “The Producers – Una gaia commedia neonazista”), la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan (“Il ponte delle spie”, “Birdman”,“Gone Baby Gone”) e l’attrice nominata al Golden Globe Parker Posey (la serie tv “The Staircase – Una morte sospetta”, “Café Society”, “Scream 3”, “Superman Returns”, “Blade Trinity”) nonché la vincitrice di Grammy Patti LuPone (“American Horror Story” Tv, “L’accademia del bene e del male”).

