Battle Royale: il nuovo doppiaggio italiano è pronto, ecco i doppiatori

Tempo fa abbiamo parlato del ritorno, nel nostro paese, di uno dei film cult di inizio millennio, Battle Royale, che ha avuto un fortunato passaggio cinematografico dopo due decenni dalla clamorosa uscita in patria e la prima, quasi inedita, versione italiana. CG Entertainment si è adoperata, negli ultimi mesi, della nuova versione italiana da collezione della pellicola, che arriverà insieme al secondo capitolo della serie, del tutto inedito in Italia, anche con doppiaggio italiano.

La data d’uscita effettiva non è ancora stata annunciata, ma il lavoro di adattamento e doppiaggio si è concluso ed è stata rilasciata la scheda tecnica con tutti coloro che hanno lavorato a questa nuova versione.

Dialoghi italiani e direzione del doppiaggio

MARCO CASANOVA

Assistente al doppiaggio

MARIA PIA BRUNELLI

Traduzione dall’originale

MIRIANA MAIO

Mixage

MAURO ZUCCARI

Edizione italiana

SYNCHRONIA srl

Le voci:

BATTLE ROYALE I

KITANO Luca Biagini

SHUYA NANAHARA Francesco Fabbri

SHOGO KAWADA Daniele Di Matteo

YUKIE UTSUMI Marta Filippi

OKITA NANAMI Francesco Trifilio

SATOMI NODA Sara Vitagliano

ANNUNCIATRICE BR Emanuela Damasio

ODA TOSHIMORI Emiliano Baldari

UFFICIALE BASE MILITARE Raffaele Palmieri

NORIKO NAKAGAWA Beatrice Maruffa

MITSUKO SOMA Ilaria Mariotti

MADRE DI MITSUKO SOMA Tania Angelosanto

HIROKI SIGIMURA Omar Vitelli

YOSHITOKI NOBU Manuel Palumbo

TAKAKO CHIGUSA Luisa D’Aprile

YUKO SAKAKI Alice Doviziani

SHINJI MIMURA Giuseppe Ippoliti

KAZUSHI NIIDA Alessandro Navarino

LIJIMA KEITA Gianpaolo Conti

YUTAKA SETO Federico Balla

HIRONO SHIMIZU Diana Petruccetti

CHISATO MATSUI Jessica Tarabella

BATTLE ROYALE II

KITANO Luca Biagini

SHUYA NANAHARA Francesco Fabbri

SHIORI KITANO Alice Doviziani

TAKUMA AOI Daniele Di Matteo

RIKI TAKEUCHI Luca Graziani

ASAKURA NAO Marta Filippi

PRIMO MINISTRO Raffaele Palmieri

JO AKASAWA Federico Balla

MITSUGU SAKAI Emiliano Baldari

SHINTARO MAKIMURA Omar Vitelli

OSAMU KASAI Manuel Palumbo

KAZUMI FUKUDA Sara Vitagliano

SHIBAKI MASAMI Gianpaolo Conti

HARUKA KUZE Luisa D’Aprile

MIKI IKEDA Ilaria Mariotti

RYO KUROSAWA Giuseppe Ippoliti

TETSU Marco De Risi

NORIKO Beatrice Maruffa

SHUGO URABE Alessandro Navarino

REPORTER TV Tania Angelosanto

PADRE DI SHUYA Francesco Trifilio

SUGISAWA Jessica Tarabella

Tratto dall’omonimo best-seller di Takami Koushun (ed. Mondadori), Battle Royale, al suo debutto in patria nel dicembre del 2000, generò grande scalpore per poi diventare una delle opere asiatiche di maggiore successo: il thriller distopico di Fukasaku è stato infatti distribuito in oltre venti paesi, entrando nella Top 10 dei maggiori incassi giapponesi. Battle Royale ha ottenuto il consenso della critica e del pubblico a livello internazionale, diventando a tutti gli effetti un cult contemporaneo. È considerato il survival movie precursore di successi come Hunger Games e la serie Squid Game, oltre ad essere stato nel corso degli anni fonte di ispirazione per altri grandi autori (tra cui Tarantino).

Questa la sinossi della pellicola:

42 studenti, una sfida all’ultimo sangue, un solo vincitore.

Giappone. La società è travolta da una crisi economica e sociale senza precedenti. 42 studenti sono stati selezionati per partecipare al programma annuale Battle Royale, voluto dal governo per disciplinare i giovani. Spediti su un’isola remota gli allievi ricevono un’arma con l’ordine di eliminare i propri compagni entro tre giorni. A sorvegliare questo crudele gioco è lo spietato professore Kitano. Ha inizio una battaglia all’ultimo sangue in cui il sopravvissuto sarà soltanto uno.

