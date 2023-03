Apple: il primo modem 5G sviluppato in-house sarà realizzato con processo a 3nm?

Come è noto, da diverso tempo Apple è al lavoro per produrre, per la prima volta, i modem 5G dei suoi smartphone. Oggi vengono forniti da partner terzi, soprattutto Qualcomm, me le cose stanno per cambiare.

Un po’ come è avvenuto per i chipset dei tablet e dei computer, Apple ora vuole sviluppare in-house anche i suoi modem 5G. Secondo i principali rumor, il primo modem 5G prodotto da Apple potrebbe fare il suo debutto sul prossimo iPhone SE4, in uscita l’anno prossimo.

Ma non è l’unica novità. Una nuova indiscrezione rivela alcune interessanti notizie sul modem. Secondo Commercial Times, sebbene il modem sia progettato da Apple, dovrebbe comunque venire fisicamente prodotto da TSMC, uno dei più grandi ed importanti produttori di chip a livello mondiale. Il chip verosimilmente sarà prodotto con processo a 3nm.

Secondo il Commercial Times, Apple avrebbe pressoché prenotato tutte le linee produttive a 3nm del colosso asiatico. Insomma, priorità massima ai componenti della Apple. Il processo a 3nm consente di utilizzare transistor più piccoli che, per l’utente finale, si traducono in una maggiore efficienza energetica e, dunque, in una batteria in grado di durare più a lungo.

Il processo a 3nm di TSMC non verrà usato solo per il modem, ma anche per i SoC di prossima generazione di Apple, tra cui l’Apple A17 Bionic che dovrebbe fare il suo debutto sugli iPhone 15 Pro e Pro Max in uscita a settembre, oltre che per i chip M3 che saranno usati dagli iPad Pro e dai Mac in uscita in futuro.