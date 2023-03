Xbox: nuovo controller Velocity Green svelato ufficialmente

08—Mar—2023 / 10:13 AM

La famiglia degli Xbox Wireless Controller si espande con l’arrivo di una nuova periferica. La casa di Redmond ha presentato ufficialmente il Controller Velocity Green. La nuova colorazione punta a far felice la community verdecrociata con il suo verde acceso che ricalca in toto i toni del brand Xbox. Vediamolo nel dettaglio:

Come potete vedere, il controller presenta un corpo color verde Xbox, mentre il retro del controller è impreziosito da una delicata livrea bianca. Il D-pad e i grilletti, invece, sono neri. Il risultato è molto gradevole da vedere e richiama, come sottolineato in apertura, proprio i toni classici di Xbox.

Sul fronte delle caratteristiche di design e della funzionalità, il controller Velocity Green è ovviamente identico a tutti gli altri ai controller wireless ufficiali della famiglia Xbox Series X/S. Quindi, anche in questo caso, ritroviamo l’impugnatura antiscivolo dei grilletti, dei pulsanti sul retro e della custodia posteriore, il D-pad ibrido per una precisione di controllo estremamente elevata ed una durata della batteria fino a 40 ore per lunghe sessioni di gioco.

Il Controller Wireless per Xbox – Velocity Green è già disponibile sulle pagine di Xbox.com al prezzo di 59,99 euro, con spedizione standard gratuita.