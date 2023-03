Volkswagen punta in alto: “le auto elettriche saranno l’80% delle nostre vendite entro il 2030”

Volkswagen rivede i suoi - già molto ambiziosi - obiettivi al rialzo: il produttore vuole che entro il 2030 le auto elettriche pesino per l'80% delle sue vendite

Volkswagen rivede i suoi – già molto ambiziosi – obiettivi al rialzo: il produttore vuole che entro il 2030 le auto elettriche pesino per l’80% delle sue vendite. Insomma, su 10 veicoli venduti in Europa, 8 saranno a batteria. Un obiettivo ambizioso, che anticipa di cinque anni la deadline fissata dal piano Fit 55, l’iniziativa dell’UE che, tra le altre cose, prevede il divieto di vendere auto a motore endotermico a partire dal 2035.

Peraltro, l’iniziativa è stata messa in discussione dalla Germania e dall’Italia, al punto che il Consiglio d’Europa è stato costretto a rimandarne il voto.

In precedenza, Volkswagen si era dato l’obiettivo di raggiungere una quota del 70% entro il 2030. Evidentemente gli ottimi risultati della linea ID. hanno aumentato l’ottimismo dell’azienda, che ora prevede di fare meglio e di farlo in tempi ancora più bassi.

«Volkswagen è stata sempre in prima linea su questo tema, sentiamo un obbligo di fissare i nostri obiettivi così in alto», ha detto Thomas Ulbrich, N.1 della divisione New Mobility di Volkswagen.

Ma per il momento rimane un obiettivo esclusivo di Volkswagen, gli altri brand del Gruppo Volkswagen – da Audi a Skoda – si sono dati tempi molto più rilassati per raggiungere una piena transizione verso le auto elettriche.