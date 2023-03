Two Point Campus: Spirito Scolastico, trailer del DLC del popolare titolo gestionale

Tutti a caccia di fantasmi nel nuovo DLC di Two Point Campus: Spirito Scolastico, in arrivo il 15 marzo su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.

Se il campus è invaso di ectoplasmi… chi chiamerai? Two Point Studios Limited e SEGA Europe Limited presentano oggi Two Point Campus: Spirito Scolastico, il secondo contenuto scaricabile per il popolare gestionale a tema universitario, in arrivo il 15 marzo su tutte le piattaforme (PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch) al prezzo di 5,99 €. Ecco il trailer d’annuncio ufficiale: è possibile prenotare Spirito Scolastico su Steam e sul Microsoft Store a questo indirizzo.

Gli studenti arriveranno a Lifeless Estate, dove l’usuale (e inquietante) silenzio è stato interrotto da un’infestazione paranormale. L’ereditiera della tenuta potrebbe essere morta da tempo… ma tiene ancora due corsi piuttosto vivaci e i giocatori potranno incontrare anche nuovi archetipi di studenti spettrali, oltre a tanti nuovi oggetti inquietanti che aiuteranno a dare al Campus un tocco di “non-vita”.

Gli studenti, però, non saranno gli unici esperti di esorcismi! Nel nuovo livello della modalità sfida esclusivo del DLC, il “sindacato dei bidelli” è stato incaricato di spazzare via tutti questi flagelli spettrali, per cui, Ghost-Duster alla mano, dovranno combattere per tutto l’anno accademico nel tentativo di catturare più fantasmi possibile e tenere il campus al sicuro!

Con tantissimi corsi divertenti e bizzarri tra cui scegliere, i giocatori dovranno fornire alla platea di studenti e al corpo docenti tutto ciò di cui hanno bisogno per esprimersi al meglio e sopravvivere all’anno accademico. È possibile prenotare Two Point Campus: Spirito Scolastico per ricevere uno sconto del 10% su Steam e su Microsoft Store. Difatti, chi acquisterà il nuovo DLC al lancio otterrà un 10% di sconto per Early Adopter fino al 21 marzo per PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

