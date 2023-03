“Tempo Sospeso”: visite mediche gratuite per donne in difficoltà

Durante la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, Fondazione Lab00 ha comunicato la possibilità di visite mediche gratuite per donne in difficoltà.

In occasione della Festa della Donna, Fondazione Lab00 ha annunciato che a partire dal mese di novembre 2021 ha offerto più di 380 visite mediche specializzate completamente gratuite alle donne in difficoltà in tutta Italia. L’associazione, che ha lanciato il progetto TempoSospeso.org nel 2021, ha fornito un importante aggiornamento in occasione della Festa della Donna riguardo all’iniziativa rivolta alle donne in situazioni di fragilità.

Da novembre 2021, sono state effettuate oltre 380 visite mediche specializzate gratuite in tutta Italia. Il 22% di queste visite riguardava la specializzazione psicologica, il 13% l’oculistica e il 6% la ginecologia. Davide Devenuto, fondatore della Fondazione Lab00 e di TempoSospeso.org, ha dichiarato che comunicare i risultati del progetto in occasione della Festa della Donna li rende orgogliosi dei traguardi raggiunti, ma allo stesso tempo li spinge a fare di più. A partire dal periodo della pandemia, milioni di italiani, tra cui molte donne, hanno dovuto evitare visite mediche specializzate a causa dei lunghi tempi d’attesa e dei costi elevati dei centri privati.

Le percentuali di visite mediche già effettuate indicano l’importanza di fornire supporto psicologico a tutte le donne che, anche solo per un breve periodo, non riescono a prendersi cura del proprio benessere mentale. Il progetto TempoSospeso.org è stato lanciato nel novembre 2021 in collaborazione con enti territoriali e nazionali e offre prestazioni mediche a tariffe accessibili, con tempi d’attesa ridotti (circa 3-5 giorni) e senza richiesta di impegnativa medica.