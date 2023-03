Star Wars: Taika Waititi sarà protagonista del suo film

Oltre ad aver rivelato che sono stati sospesi i progetti su Star Wars curati da Kevin Feige e Patty Jenkins, Variety ha dato qualche novità sul film che vedrà come regista Taika Waititi, che sarà anche protagonista dello stesso lungometraggio.

Sembra che nel progetto Taika Waititi avrà un ruolo in stile Jojo Rabbit, film in cui ha vestito i panni di Adolf Hitler. Tempo fa il regista aveva dichiarato di essere ancora in fase di scrittura del film, che comunque dovrebbe iniziare con le riprese entro quest’anno.

Non sarà nel 2022- aveva detto sull’inizio della produzione- Ad agosto sarò in Nuova Zelanda fino alla fine dell’anno per lavorare su Our Flag Means Death e su Time Bandits, e sfrutterò questo tempo per continuare a scrivere. Sto ancora cercando di capire che tipo di storia impostare.

Variety ha anche parlato di altri progetti su Star Wars in sviluppo: uno riguarda un film di Sharmeen Obaid-Chinoy, già vincitrice di due Oscar (“Saving Face,” “A Girl in the River: The Price of Forgiveness”), che ha a lavorato nel 2022 anche a “Ms. Marvel” per Disney+. A scriverlo ci saranno Damon Lindelof (“Watchmen”) e Justin Britt-Gibson (“Counterpart”).