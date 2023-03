Spp24: una promettente soluzione per il trattamento dell’osteosarcoma

Uno studio recentemente pubblicato sul Journal of Orthopaedic Research ha rivelato un potenziale nuovo trattamento per l’osteosarcoma, la forma più diffusa di cancro osseo. Lo studio si concentra su una proteina della matrice ossea chiamata Secreted phosphoprotein 24 kD (Spp24), che è stata trovata per inibire la crescita e l’invasività delle cellule di osteosarcoma e promuovere l’apoptosi, ovvero la morte cellulare. I ricercatori hanno condotto esperimenti in cellule e topi per esplorare gli effetti di Spp24 sulle cellule del tumore. Hanno scoperto che la proteina si lega e neutralizza la proteina del morfogeno osseo 2 (BMP2), una proteina che promuove la crescita dei tumori. Inibendo BMP2, Spp24 riduce efficacemente la proliferazione delle cellule di osteosarcoma. Haijun Tian dell’Università di Medicina di Shanghai Jiao Tong, co-autore corrispondente, evidenzia il potenziale di Spp24 come opzione terapeutica per le malattie ossee, dati i suoi effetti sul metabolismo osseo. “Spp24 e i suoi prodotti proteolitici hanno diversi effetti sul metabolismo osseo che sono stati elucidati in vari gradi. Hanno il potenziale di essere ingegnerizzati in terapie ossee, e questo effetto anti-tumorale attraverso il sequestro della proteina del morfogeno osseo 2 è solo un esempio”, ha detto Tian. Tian sottolinea anche il potenziale per ulteriori ricerche sulle funzioni di Spp24, poiché la funzione primaria della proteina rimane incerta. Tuttavia, i risultati di questo studio suggeriscono che Spp24 possa rappresentare una nuova promettente soluzione per il trattamento dell’osteosarcoma e di altre malattie ossee correlate.

In sintesi, questo studio fornisce importanti indicazioni sui potenziali benefici terapeutici di Spp24 nel trattamento dell’osteosarcoma, una comune forma di cancro osseo. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno i meccanismi di Spp24 e le sue possibili applicazioni in terapie ossee, questi risultati rappresentano un importante passo avanti nella lotta contro questa pesante malattia.