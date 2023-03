Rennervations: il trailer della serie Disney+ con Jeremy Renner

Ecco il trailer di Rennervations, la docuserie con Jeremy Renner in uscita su Disney+ il 12 aprile.

08—Mar—2023 / 11:11 AM

Jeremy Renner è il protagonista della serie TV Rennervations, un progetto che dà spazio alla passione dell’interprete per gli autoveicoli, il cui trailer è stato condiviso dalla piattaforma Disney+. La docuserie verrà distribuita il 12 aprile.

Ecco il filmato.

La serie è stata girata prima dell’incidente occorso allo stesso Jeremy Renner. Al centro del progetto c’è la passione per i veicoli del popolare attore di Hawkeye. In Rennervations ci saranno degli autoveicoli che verranno ricostruiti e re-immaginati.

Supportato dall’amica Rory Millikin, l’attore Jeremy Renner girerà il mondo ricostruendo degli automezzi dando loro nuova vita, e reimmaginandoli. Nel progetto è incluso anche un altro interprete Marvel, Anthony Mackie (Marvel Studios’ The Falcon and the Winter Soldier), e poi ci sono l’attrice Vanessa Hudgens (Tick, Tick… Boom!), l’attore e produttore Anil Kapoor (Mission: Impossible, Slumdog Millionaire), ed il cantante Sebastián Yatra (Encanto).

Diversi mesi fa Jeremy Renner è stato travolto dal suo spalaneve, che gli avrebbe schiacciato una gamba, ed anche il torace era stato schiacciato dall’automezzo, tanto da essere stato ricostruito in sala operatoria. L’attore subirà altri interventi chirurgici, che verranno però distanziati nel tempo.

