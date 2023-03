Overwatch 2 e la speciale collaborazione con One Punch Man

Sembra proprio che le collaboration tra i videogiochi online massivi e gli show più amati della tv diverranno uno standard: titoli come Fortnite e Fall Guys lo fanno (con successo) da anni e anche Blizzard Entertainment sembra decisa a procedere in questa direzione con Overwatch 2, che vede ora una collab decisamente inaspettata con un manga/anime tra i più seguiti degli ultimi anni, One Punch Man. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

Blizzard invita a prendere parte alla competizione: non c’è bisogno di allenarsi con il leggendario programma di allenamento di Saitama (cento flessioni, cento addominali, cento piegamenti e infine dieci chilometri di corsa) ma, fino al 6 aprile, sarà possibile sbloccare diverse ricompense specifiche gratuite semplicemente giocando in una qualsiasi delle modalità multigiocatore online disponibili. La ricompensa più ambita, probabilmente, sarà quella conquistata con 24 partite: la skin leggendaria di Soldato-76 in versione Spatent Rider.

Nel negozio in game (o sullo shop di Battle.net) saranno inoltre disponibili alcuni speciali pacchetti per l’occasione, con elementi cosmetici esclusivi. Sono infatti disponibili altre tre skin leggendarie: Doomfist Saitama, Kiriko Tornado del Terrore, e Genji Genos, distribuite su altrettanti pacchetti (in forte sconto per la prima settimana) ognuno dotato anche di battute audio, emote e altro ancora, tutto naturalmente a tema!

Aimee Dennet, direttrice associata di Overwatch 2, e Dion Rogers, direttore artistico del gioco, affermano in merito a questa originale collaborazione:

Nel team di sviluppo di Overwatch siamo grandi appassionati di anime e proprio come i nostri giocatori ci divertiamo a pensare a crossover e somiglianze tra i personaggi dei nostri show prediletti. Doomfist e Saitama erano molto adatti allo scopo, date le loro abilità. E sono anche entrambi calvi! Inoltre, anche Aaron Keller, il nostro game director, è un grande fan di One-Punch Man. (…) Di sicuro, le somiglianze tra la storia di Genos e quella di Genji sono state una fonte d’ispirazione: sono entrambi esseri umani che sono stati spinti al limite della morte solo per poi essere salvati e trasformati in cyborg. (…)

Genos era perfetto per Genji. I due personaggi sono essenzialmente cyborg ed entrambi hanno caratteri molto seri, ed intensi. Volevamo fare in modo che i giocatori comprendessero che i nostri personaggi stanno essenzialmente facendo il “cosplay” degli eroi di OPM. I capelli biondi e appuntiti di Genos hanno rappresentato una sfida interessante: più ci avvicinavamo al suo stile e più perdevamo Genji nel processo.

La collaborazione durerà per un mese, ma non sappiamo se e quando ci saranno altre opportunità simili: certamente i personaggi di Overwatch si prestano bene a questo genere di eventi. Immaginate, ad esempio, un qualcosa di simile ma con gli Avengers!

