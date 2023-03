Missione Artemis II: l’uomo tornerà in orbita intorno alla Luna a novembre del 2024

Se a bordo della missione Artemis I c'erano solamente dei manichini, questa volta l'equipaggio sarà composto da astronauti in carne ed ossa.

Martedì 7 marzo la NASA ha annunciato la data di lancio dell’ambiziosa missione Artemis II. Se a bordo della missione Artemis I c’erano solamente dei manichini, questa volta l’equipaggio sarà composto da astronauti in carne ed ossa: faranno un giro completo attorno alla Luna, in vista di un futuro allunaggio.

Insomma, gli esseri umani torneranno sulla Luna. O, meglio, torneranno ad orbitare intorno alla Luna, per il momento.

La Missione Artemis II è stata programmata per novembre del 2024. Manca davvero pochissimo.

Merito del successo della Missione Artemis I: dopo un’attenta analisi, i tecnici della NASA hanno confermato che il razzo SLS ha funzionato come sperato: tutti i sistemi hanno soddisfatto pienamente le aspettative e i rigidi protocolli di sicurezza dell’agenzia. Insomma, ci si può fidare.

La navicella Orion è rimasta in orbita nello Spazio per 25,5 giorni, raggiungendo una distanza di 432.210km dalla Terra, cioè più di quanto qualsiasi altra navicella progettata per trasportare degli esseri umani abbia mai fatto. Il precedente record era detenuto dalla navicella Apollo 13, che, con il suo equipaggio, raggiunse una distanza di 400.171 km.

Orion ha superato con successo ben 161 obiettivi di test, dando prova di essere una risorsa sicura ed affidabile. Peraltro, la navicella ha addirittura battuto le aspettative della NASA, consumando circa il 25% di energia in meno rispetto a quanto preventivato.