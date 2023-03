Milan: su Prime Video stasera la sfida con il Tottenham

La partita di UEFA Champions League Tottenham-Milan sarà disponibile stasera in diretta su Prime Video dalle ore 21. Gli utenti della piattaforma streaming potranno guardare l’ottavo di finale di ritorno della competizione, seguendo anche il pre-partita.

La sfida Tottenham-Milan in programma stasera, 8 marzo, verrà disputata presso il “Tottenham Hotspur Stadium”, chiamato anche “Jimmy Greaves Stadium”, di Londra. A commentarla su Amazon Prime Video è stata chiamata la coppia composta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Intanto Prime Video si è assicurata i diritti per trasmettere la UEFA Champions League in Italia per altre tre stagioni, a partire dal 2024/25. Rimarrà così il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27.

Alex Green, MD Prime Video Sport Europa ha dichiarato: