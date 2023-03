ISWEC: l’installazione produce energia dalle onde al largo di Pantelleria

ISWEC ha finalmente la capacità di trasformare l'energia proveniente dal movimento delle onde in energia elettrica rinnovabile per l'isola di Pantelleria.

Eni ha annunciato il completamento dell’installazione del primo dispositivo ISWEC al mondo collegato alla rete elettrica dell’isola di Pantelleria, situato a circa 800 metri dalla costa. Questo dispositivo ha la capacità di produrre fino a 260 kW di energia elettrica rinnovabile dal movimento delle onde.

La campagna sperimentale è stata effettuata in condizioni reali e darà risultati utili per lo sviluppo di dispositivi di seconda generazione che sono attualmente in fase di studio. ISWEC è una tecnologia sviluppata da Eni in collaborazione con il Politecnico di Torino e Wave for Energy s.r.l., che consente di produrre energia rinnovabile offshore dal movimento delle onde. Grazie al suo design altamente tecnologico, il dispositivo è in grado di fornire energia a infrastrutture offshore, isole minori off-grid e comunità costiere.

La tecnologia ISWEC rappresenta una soluzione innovativa per la produzione di energia rinnovabile offshore. La macchina converte l’energia delle onde del mare in elettricità, grazie a due unità giroscopiche di grandi dimensioni montate su uno scafo in acciaio ormeggiato a 35 metri di profondità tramite un sistema auto allineante. L’energia delle onde del mare è una fonte di energia rinnovabile altamente disponibile e poco sfruttata, con un potenziale di 2 terawatt a livello globale. ISWEC ha inoltre numerosi vantaggi, come la prevedibilità e continuità dell’energia, la riduzione dell’impatto paesaggistico e la possibilità di integrarsi con altre soluzioni di produzione di energia rinnovabile in ambito offshore.