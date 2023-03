Headshot: le prime due clip dall’action thriller italiano sul mondo del gaming

Otto giovani gamer, in lotta per sopravvivere, tra virtuale e reale: ecco l’evento speciale cinematografico Headshot, nei cinema il 20, 21 e 22 marzo, distribuito da White Lion Media. Si tratta dell’ambiziosa opera prima di Niko Maggi, prodotta da Federica Folli e Pete Maggi per Cine 1 Italia: un’action thriller non convenzionale per il nostro paese, di cui vi mostriamo oggi le prime due clip ufficiali.

Il film è ambientato in un contesto contemporaneo realistico, legato al mondo del videogaming professionale: è impreziosito dalle interpretazioni di un cast di giovani talenti come Alessandro Bedetti (Nudes, Rai Play), Virginia Diop (Zero, Netflix), Riccardo De Rinaldis, (Luce dei tuoi occhi, Mediaset), Vittorio Magazzù (The Bad Guy, Prime Video), Demetra Bellina (Tutta colpa di Freud – la serie, Prime Video), Sijia Chen (Omicidio all’Italiana, Medusa Film) e Francesco Bertozzi (Un passo dal cielo 7, Rai1).

La storia prende il via quando un misterioso gruppo organizza “Headshot”, la riproduzione di un death-match ispirato a un videogioco ma con persone in carne ed ossa. Otto gamer, con una armatura personalizzata e un fucile ad aria compressa, partecipano alla sfida, muniti di body-cam per trasmettere lo spettacolo in diretta sulla piattaforma ZZIP. Quella che sembra essere, però, una competizione di furbizia e azione, diventa una lotta per la sopravvivenza quando i giocatori scoprono che tra di loro c’è un feroce assassino.

Headshot è un film fatto da ragazzi, per i ragazzi, un teen action movie che prende vita contestualizzando nella realtà le atmosfere dei video-games. “Quello che ho voluto raccontare è la differenza tra il mondo virtuale e quello reale e il fatto che, per quanto ci si possa sentire invincibili dietro a uno schermo, la vita reale resta più cruda e concreta di qualsiasi finzione” è quello che ha affermato il regista Niko Maggi.

