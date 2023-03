Ecovillaggio Montale: innovazione sostenibile

L’Ecovillaggio Montale ha contribuito ad assorbire circa 1700 tonnellate di anidride carbonica (CO₂) e ha prodotto in autonomia 600 Megawattora (MWh) di energia rinnovabile attraverso i propri impianti fotovoltaici. All’interno di esso è stato costruito il primo Centro Polifunzionale ad alta efficienza energetica, che rappresenta la prima struttura ad uso pubblico costruita nella massima classe energetica A4 e nZEB (quasi edifici a energia zero) nella regione dell’Emilia-Romagna e a Modena.

Il Centro ospiterà attività commerciali che non useranno combustibili fossili e sarà alimentato esclusivamente dall’energia solare fotovoltaica, seguendo le direttive dell’Unione Europea che l’Ecovillaggio ha applicato da oltre un decennio. L’Ecovillaggio si impegna ancora oggi ad investire nella sostenibilità e ha visto crescere la sua comunità, con 130 alloggi già abitati e altri 16 alloggi in fase di realizzazione. La stabilità del clima è una questione cruciale per la prosperità del nostro pianeta e l’Ecovillaggio ha adottato tre direttive per fare la propria parte: la prima è quella di abbandonare l’uso dei combustibili fossili, la seconda è quella di ridurre la produzione di rifiuti privilegiando l’utilizzo di materiali riciclati e/o riciclabili, e la terza è quella di riforestare e regimentare le acque piovane.

Questi sono i principi che guidano la progettazione e la realizzazione dell’intero eco-quartiere, che ha portato a importanti risultati e benefici per il territorio e la comunità. Ma l’eco villaggio non si ferma qui: altri interventi sul patrimonio naturale sono in corso d’opera: grazie alla sua esperienza e cultura, il villaggio è diventato promotore della costituzione di Mutina Arborea, il Consorzio Forestale Impresa Sociale che si occupa di riforestazione urbana per ridurre gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e generare benessere. Un progetto che coinvolge tutta la comunità e che porterà a Modena e nella sua provincia iniziative importanti per rinverdire spazi e quartieri. Siamo tutti invitati a partecipare a questa importante iniziativa per il bene del nostro pianeta e delle generazioni future.