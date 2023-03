Zak McKracken and the Alien Mindbenders: annunciata la Collector’s Edition per PC

Limited Run Games ha annunciato l’arrivo di questa splendida Collector’s Edition dedicata a Zak McKracken and the Alien Mindbenders, l’iconica avventura grafica LucasArts pubblicata nel 1988. Questa speciale edizione sarà disponibile al prezzo di 74,99 dollari e includerà una copia del gioco per PC e diversi oggetti da collezione. Vediamoli insieme nel dettaglio:

Space Aliens are slowly reducing everyone's IQ to single digits. Worse yet, only Zak McKracken can stop them.

The Zak McKracken and the Alien Mindbenders PC Collector's Edition is coming to Limited Run! Pre-orders open on 3/10. Learn More + Wishlist: https://t.co/WXgO47sj1j pic.twitter.com/q3nqkGH2q8

