Top 10 smartphone più venduti nel 2022: gli iPhone di Apple occupano ben otto posizioni

Per la prima volta in assoluto, Apple ha occupato ben otto posti della top 10 degli smartphone più venduti. A Samsung ha lasciato solo le briciole.

Secondo un’analisi di CounterPoint Research, nel 2022 Apple ha dominato la classifica degli smartphone più venduti a livello mondiale. La classifica dei 10 modelli più venduti nel mondo è dominata dagli iPhone di Apple. Per la prima volta, gli iPhone Pro Max hanno anche venduto meglio del modello Pro.

Si tratta di una classifica estremamente specifica, che tiene conto dei modelli di smartphone più venduti. Il risultato è comunque importante, perché secondo CounterPoint Research, questa classifica da sola vale circa il 19% di tutte le vendite dell’anno scorso.

L’iPhone 13 di Apple è stato lo smartphone più venduto del 2022, contribuendo al 28% delle vendite di Apple. È stato il telefono più venduto nei principali mercati come Cina, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia. Inoltre, l’iPhone 13 è rimasto al vertice della classifica in ogni singolo mese dal suo debutto: da settembre 2021 ad agosto 2022. Poi a settembre è uscito il modello successivo.

Tuttavia, l’uscita dell’iPhone 14 ha ulteriormente rafforzato le performance del 13, che ora viene venduto ad un prezzo leggermente più basso. Le vendite dell’iPhone 13 sono state due volte superiori a quelle dell’iPhone 13 Pro Max, il secondo smartphone più venduto nel 2022.

Menzione d’onore per l‘iPhone 14 Pro Max. Per la prima volta la variante Max ha venduto più del modello Pro. Non era mai successo prima. Il successo senza precedenti di questa linea ha fatto sì che l’iPhone 14 Pro Max abbia raggiunto in poco tempo la terza posizione di questa classifica. È stato il modello di smartphone più venduto a settembre, ottobre e novembre del 2022.