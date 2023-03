Scream 6: Jenna Ortega consiglia di guardare Profondo Rosso

Quale potrebbe essere il miglior film da guardare e da utilizzare come riferimento per Scream 6? La protagonista Jenna Ortega ha detto la sua, scegliendo una pellicola che ha a che fare con la nostra Italia: ha, infatti, citato Profondo Rosso.

Ecco le sue parole:

Non so se possa funzionare per un doppio spettacolo, ma potrei consigliare Profondo Rosso. Si tratta di uno slasher anni Settanta con un killer mascherato. I protagonisti non sanno chi possa essere l’assassino, ci sono delle morti epiche, con musica ballabile che suona durante le scene delle uccisioni. Penso che si tratti di un bellissimo film.