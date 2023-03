Scream 6: final trailer per il nuovo capitolo della saga

Ecco il final trailer per l'attesissimo nuovo episodio della leggendaria serie horror, Scream 6: pronti a sfuggire a Ghostface?

Ghostface è di nuovo a caccia di vittime, ma questa volta la partita di sposta in una delle più grandi metropoli del mondo: New York. Il final trailer di Scream 6 propone qualche istante di footage inedito e i giudizi della critica, alternati alle scene ricche di pathos che possiamo ben aspettarci da questo sesto capitolo della saga. “Ecco perché andiamo al cinema” afferma uno dei quote critici all’interno del video.

Il film è diretto da Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett e vanta la sceneggiatura di James Vanderbilt & Guy Busick. Nel cast troviamo Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Jenna Ortega, Tony Revolori, Josh Segarra, Samara Weaving con Hayden Panettiere e Courteney Cox.

Sinossi:

Dopo gli ultimi omicidi di Ghostface, i quattro sopravvissuti si lasciano alle spalle Woodsboro e iniziano un nuovo capitolo. In Scream VI, Melissa Barrera (“Sam Carpenter”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy Meeks-Martin”), Mason Gooding (“Chad Meeks-Martin”), Jenna Ortega (“Tara Carpenter”), Hayden Panettiere (“Kirby Reed”) e Courteney Cox (“Gale Weathers”) tornano a ricoprire i loro ruoli nel franchise insieme a Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving.

