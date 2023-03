È stato annunciato un interessante documentario su Elon Musk

Il regista è Alex Gibney, che in passato si era occupato di WikiLeaks, Scientology e Vladimir Putin. «Sto lavorando a "Musk" da diverso tempo", ha raccontato.

Il regista Alex Gibney, che in passato si è già occupato di Scientology, Wikileaks e del presidente russo Vladimir Putin, ha annunciato che l’imprenditore tecnologico e miliardario Elon Musk è il protagonista del suo ultimo lavoro.

Intitolato “Musk“, il progetto è in produzione già da mesi. Gibney lo descrive come una “fotografia definitiva e senza veli” del controverso CEO di Tesla, SpaceX e Twitter. La Jigsaw Productions di Gibney sta producendo il film insieme a Closer Media, Anonymous Content e Double Agent, che finanzia anche il progetto.

Gibney ha spiegato di star lavorando al documentario da diverso tempo e di aver lavorato mesi di lavoro intenso con altri periodi in cui si è dedicato ad altri progetti. L’annuncio di questi giorni, ad ogni modo, fa presagire che potrebbe non mancare più di tanto al termine della produzione.

Nick Shumaker e Jessica Grimshaw di Anonymous Content produrranno il film assieme a Dawn Olmstead e David Levine come produttori esecutivi. Il portfolio di questi produttori include successi di grande fama come The Revenant (che fece meritare l’Oscar a Di Caprio) e Spotlight.

Insomma, le premesse per un documentario davvero straordinario ci sono tutte. Non vediamo l’ora di vedere il primo trailer e sapere in quale festival farà il suo primo debutto.