Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, terzo trailer italiano e nuovi character poster

Paramount mette definitivamente le cose in chiaro col suo pubblico, col terzo trailer di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, che vi presentiamo in italiano.

Ora disponibile, anche in italiano, il terzo, inedito trailer di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, lungometraggio in salsa action comedy ispirato al celebre gioco di ruolo omonimo che ha segnato il genere. Il trailer, ce ne fosse ancora bisogno, mette in chiaro lo stile della pellicola, fortemente debitrice della lore originale (draghi, mimic, chimere non mancano di certo) ma votato alle situazioni parodistiche spesso e volentieri, senza tuttavia risultare ridicolo.

I nuovi character poster presentano i personaggi protagonisti del “party” (interpretati da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant; nel cast abbiamo anche Chloe Coleman e Daisy Head) e, per quanto riguarda la versione italiana della pellicola, c’è anche una novità: i cameo vocali di tre influencer, ovvero Camihawke (Camilla Boniardi), Willwoosh (Guglielmo Scilla) e Claudio di Biagio.

Sinossi del film:

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladriporta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

Leggi anche: