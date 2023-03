Drone Leonardo: al via il controllo marittimo

Partita la campagna di Voli Falco Evo, il velivolo di pilotaggio remoto di Leonardo in una configurazione particolare per il monitoraggio marittimo.

Arriva la convalida per l’utilizzo di droni Leonardo per il monitoraggio delle coste che decolleranno dall’aeroporto di Lampedusa nell’ambito del programma Frontex. Il tutto finalizzato alla sperimentazione di droni per il controllo delle frontiere esterne all’Unione Europea. Frontex, agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, sta infatti analizzando la capacità di sorveglianza a media e lunga persistenza offerta dai velivoli pilotati a distanza, il tutto per valutare l’efficienza economica di tali sistemi.

La selezione di Leonardo è avvenuta al termine di una gara per un contratto di servizio atto a fornire attività di sorveglianza marittima attraverso l’utilizzo di droni nello spazio aereo civile italiano e maltese. L’accordo prevede un totale di 300 ore di volo, con possibili ulteriori estensioni contrattuali. Tutte le operazioni di sorveglianza e ricognizione effettuate da Leonardo con il Falco Evo sono pianificate dalla Guardia di Finanza, sotto il coordinamento del Ministero dell’Interno. A sostegno delle operazioni ci sono ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ma anche AST (Aeroservizi Società di Gestione dell’aeroporto di Lampedusa).

Leonardo ha un’avanzata tecnologia di sensori di bordo che include anche il radar il Gabbiano TS Ultra Light per missioni a lungo raggio, sia diurne che notturne. Opera con equipaggio di volo e squadre per la manutenzione del velivolo, sempre appartenenti a Leonardo. La società in oggetto è l’unica in Europa in grado di fornire capacità complete RPAS e ISR, in grado di pilotare anche da remoto.