Bruce Willis: la moglie chiede ai Paparazzi di non disturbarlo

Dopo che è stata diagnosticata la demenza a Bruce Willis, molta attenzione si è riversata sul popolare attore, e questo ha creato delle conseguenze non positive. La moglie dello stesso Bruce Willis negli ultimi giorni si è fatta sentire, chiedendo ai Paparazzi di non disturbarlo mentre cammina per strada.

Ecco le parole di Emma Heming Willis:

Se sei qualcuno che sa cosa significa occuparsi di una persona affetta da demenza puoi capire benissimo quanto sia stressante e difficile portarlo a contatto con il mondo, e gestire anche un qualcosa di apparentemente semplice come andare a prendere un caffè con degli amici. Bisogna ancora fare molta educazione a riguardo. E dico questo a tutte quelle persone e fotografi che hanno cercato di fare fotografie e video a mio marito. Per favore, lasciateci degli spazi.

Il tutto è scaturito dopo che Bruce Willis è stato visto in giro a Santa Monica, per una delle sue rare uscite in pubblico nel corso degli ultimi tempi. Dopo la diagnosi di demenza è stata pubblicata una lettera dalla famiglia, scritta dalla moglie Emma Heming Willis, dalle figlie Mabel Ray e Evelyn Penn; dall’ex moglie Demi Moore e dalle tre figlie, Rumer, Scout e Tallulah.