The Flash 9: annunciata la data d’uscita dell’episodio finale

The CW ha annunciato la data d’uscita di The Flash 9, episodio finale della nona stagione, ma anche ultima puntata della serie TV che fa parte dell’Arrowverse. L’episodio sarà trasmesso sul canale televisivo americano il 24 maggio.

Qualche tempo fa il protagonista Grant Gustin ha dichiarato di essere pronto a dire addio al suo personaggio.

Sono pronto alla fine, e tutto ciò non avviene per situazioni negative. Posso dire che è come quando sei pronto per la fine del tuo percorso al liceo. Non so come sarà il college dopo questa esperienza, ed è anche possibile che non ci sarà un college. Però è uno di quei momenti in cui sei entusiasta di passare alla fase successiva, anche se non sai ancora di cosa possa trattarsi.

Nell’ultima stagione di The Flash, dopo che il velocista scarlatto ha sconfitto una volta per tutte Reverse Flash può riavvicinarsi a Iris. Ma una grave minaccia per Central City lo porterà assieme al suo gruppo a dover lottare come mai prima d’ora per la difesa della sua città. Flash sarà affiancato in questo scontro da Caitlin Snow (Danielle Panabaker), Cecile Horton (Danielle Nicolet), Allegra Garcia (Kayla Compton), dal nerd Chester P. Runk (Brandon McKnight) e dal ladro criogenetico Mark Blaine (Jon Cor).