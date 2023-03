Pos: parte il tavolo tecnico per ridurre le commissioni

Finalmente è stato creato per trovare soluzioni volte a contenere i costi delle transazioni elettroniche, tra cui i pagamenti effettuati tramite i terminali POS.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato che un tavolo tecnico ha come obiettivo quello di ridurre le spese a carico degli esercenti di attività di impresa, arti o professioni con ricavi e compensi relativi all’anno precedente non superiori a 400.000 euro, fino a un massimo di 30 euro. Inoltre, il tavolo tecnico sarà utilizzato per promuovere il dialogo tra istituzioni, associazioni di categoria e altri soggetti interessati.

Il Ministero dell’Economia ha preparato un decreto per avviare un’operazione trasparenza sui costi delle transazioni elettroniche, con particolare attenzione all’utilizzo del Pos per importi fino a 30 euro da parte di commercianti, artigiani e professionisti. Il decreto prevede l’istituzione di un tavolo permanente di confronto tra tutti i soggetti coinvolti nei micro pagamenti elettronici, e questo tavolo rappresenta la soluzione per superare le difficoltà create dal governo Meloni durante l’ultima legge di bilancio.

La maggioranza ha appoggiato l’inclusione nel Disegno di Legge della previsione di aumentare da 30 a 60 euro il limite delle transazioni che comportano sanzioni per il mancato utilizzo del Pos. Tuttavia, il limite di 30 euro era strettamente legato a uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sulla digitalizzazione delle procedure, fissato dal Presidente del Consiglio Draghi alla fine di giugno 2022, e pertanto non modificabile dalla Commissione europea.