Microsoft “The Future of Work with AI”: il 16 marzo tanti annunci dedicati alle IA

Microsoft ha annunciato un nuovo evento online sul tema dell’intelligenza artificiale chiamato “The Future of Work with AI“. L’evento si terrà il 16 marzo alle 17, secondo il fuso orario italiano, e sarà presentato dall’amministratore delegato Satya Nadella e dal vicepresidente Jared Spataro. L’evento sarà dedicato alle intelligenze artificiali e a come i nuovi strumenti di Microsoft andranno a rivoluzionare il mondo delle aziende e del lavoro.

Le prime voci su questo evento erano circolate già a febbraio, e considerando gli ultimi sviluppi in tema di intelligenza artificiale, tra cui l’integrazione di ChatGPT nel motore di ricerca Bing, è probabile che Microsoft svelerà nuovi dettagli sulle soluzioni di intelligenza artificiale generativa e sulle possibili integrazioni con la popolare suite di produttività di Office.

Gli sviluppatori di terze parti stanno già integrando l’API di ChatGPT in un numero crescente di applicazioni, come dimostrato dall’integrazione di questa tecnologia in Fogli di Google. È possibile che Microsoft stia lavorando a funzionalità simili, come un chatbot in grado di scrivere automaticamente in Word o di gestire funzionalità avanzate in un foglio di calcolo in Excel.

Al momento, Bing Chat può già essere utilizzato per generare semplici fogli di calcolo Excel, ma non è in grado di gestire funzionalità di Office più specifiche. Sarà quindi interessante vedere fino a che punto Microsoft si spingerà nell’utilizzo dell’IA come “copilota” in queste aree. L’evento sarà trasmesso in diretta straming e potrà essere guardato da tutti, senza bisogno di un invito.