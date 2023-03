Messi: in lavorazione una serie animata per Sony

Sony ha deciso di sviluppare un progetto dedicato al popolare Leo Messi, il calciatore campione del Mondo con l’Argentina agli scorsi Mondiali, che avrà una serie animata sul suo personaggio.

Secondo quanto riferito da Deadline la serie su Messi metterà al centro il percorso del campione da bambino, raccontando il suo difficile cammino calcistico e di vita, narrandolo come se se si trattasse di una sorta di videogioco. Si tratta di una serie animata destinata ad i bambini ed agli adolescenti.

Il cartone su Messi sarà prodotto in inglese ed in spagnolo, ed anche in altre lingue. A lavorare in maniera coordinata saranno Sony Music Premium Content Division ed il management dello stesso Leo Messi.

Proprio il campione del Paris Saint-Germain ha dichiarato:

Da piccolo adoravo i cartoni animati, ed anche i miei figli ne seguono tantissimi. Partecipare ad un progetto animato mi rende felice, perché è come coronare un sogno. Ringrazio Sony Music per aver abbracciato questo progetto, e spero che tanti ragazzini possano godere di questo cartone animato.

Il rivale calcistico di Messi, Cristiano Ronaldo, qualche tempo fa ha realizzato un fumetto sul suo personaggio.