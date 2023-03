Hogwarts Legacy ulteriormente rimandato per PlayStation 4 e Xbox One

Hogwarts Legacy, il videogioco più chiacchierato di questo inizio 2023 continuerà ancora a lungo a far parlare di sé: l’apprezzamento generale è alto, le vendite stratosferiche, le polemiche relative alla parentela più o meno diretta con la sua ormai “famigerata” autrice non accennano a spegnersi e, inoltre, le versioni old gen devono ancora uscire. E, a quanto sembra, il debutto sulle console di vecchia generazione tarderà ancora. Con un tweet dall’account ufficiale del gioco, difatti, Warner Bros. Games rende noto che Hogwarts Legacy uscirà in versione PlayStation 4 e Xbox One non più il 4 aprile ma il 5 maggio.

We’re overwhelmed with gratitude for the response to Hogwarts Legacy from fans around the globe. The team is working hard to deliver the best possible experience on all platforms and we need more time to do this. Hogwarts Legacy will launch for PS4 and Xbox One May 5, 2023. pic.twitter.com/UjEIPXDZj2

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) March 6, 2023