Diablo IV: Live action trailer per la Beta

Blizzard Entertainment ci ricorda che la Open Beta in Early Access sta per arrivare, questo mese, con un live action trailer apposito.

L’attesa è (quasi) terminata. Dal 17 al 19 marzo, chi ha preordinato Diablo IV in una qualsiasi delle versioni possibili (PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4, nelle edizioni Standard, Digital Deluxe e Ultimate) avrà la possibilità di accedere alla “Open” Beta, che permetterà di esplorare le prime fasi del gioco, ovvero il prologo e l’intero Atto I ambientato presso le Vette Frantumate, con un level cap fissato al venticinquesimo livello e la possibilità di giocare anche in coop, fino a quattro utenti. Nel fine settimana successivo, il fine settimana di open beta sarà disponibile a chiunque dal 24 al 26 marzo. Per festeggiare questo avvenimento, che chiaramente precede il lancio effettivo del gioco – previsto per il 6 giugno – Blizzard Entertainment ha pubblicato uno speciale live action trailer.

Sinossi del gioco:

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e un bottino leggendario, questo vasto mondo aperto promette avventura e devastazione.

Diablo IV è l’esperienza GdR d’azione definitiva con infiniti mali da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario. Va’ all’avventura in solitaria o con amici in un’ambientazione oscura, oppure esplora un mondo condiviso dove incontrarsi in città per commerciare, radunarsi per sfidare boss mondiali o gettarsi nelle zone PvP per mettersi alla prova.

Crea e personalizza il tuo personaggio per affrontare gli innominabili orrori che affliggono queste terre. Scegli una di cinque classi, scopri e sperimenta una vasta gamma di potente equipaggiamento, seleziona i talenti e le abilità per divenire inarrestabile dinanzi all’oscurità. Scegli con cura, perché il destino del mondo dipenderà dalla tua scelta. Barbaro, Druido, Negromante, Tagliagole e Incantatrice.

