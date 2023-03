Bollette gas in ribasso: quali sono i nuovi importi?

A febbraio, la tariffa del gas sul mercato tutelato è scesa a 86,45 euro al metro cubo, corrispondente a una correzione del 13% rispetto al mese precedente. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha deciso di ridurre i prezzi per compensare i livelli di prezzo raggiunti nell’ultimo anno, portando a una spesa di circa 1.666,23 euro per la famiglia tipo nell’anno scorrevole da marzo 2022 a febbraio 2023, il 16% in più rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente che andava da marzo 2021 a febbraio 2022. Inoltre, l’Autorità per l’energia ha ricordato che, come stabilito dalla Legge di bilancio, per il primo trimestre del 2023 l’Arera ha azzerato gli oneri generali di sistema anche per il gas e confermato la riduzione dell’IVA sul gas al 5%.

Nonostante le riduzioni di gennaio e febbraio, tuttavia, non bisogna dimenticare il contesto problematico che aveva portato all’impennata dei prezzi del metano sui mercati internazionali. Il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, ha affermato che sebbene la situazione sia migliorata, il costo delle bollette per le imprese e le famiglie rimane ancora relativamente alto. In altre parole, il picco di 150,95 euro al metro cubo raggiunto dall’oro azzurro a dicembre è lontano, ma non siamo ancora definitivamente usciti dall’emergenza.