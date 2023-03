Digital Health: la medicina a un passo dalle persone

Fondazione Triulza e Mind organizzano e promuovono il Social Innovation Campus 2023, una manifestazione incentrata sull’innovazione sociale. In quest’ambito, l’universo del Digital Health diviene protagonista, in un dialogo tra ricercatori, giovani e start up. Se ne discute in occasione di diversi laboratori e workshop.

Digital Health è la medicina dell’innovazione, dove il digitale occupa un ruolo di rilievo. Si tratta di una medicina più inclusiva, accessibile, a un passo dalle persone. L’impresa e il sapere scientifico collaborano per migliorare i servizi per la salute, in primis attraverso la ricerca improntata ad uno sguardo professionale e di livello. La teleassistenza e le cartelle cliniche elettroniche sono altri validi esempi dei servizi offerti dal Digital Health, che prende forma nel distretto della salute innovativa di Milano, Mind. Il gruppo Unipol si impegna nella realizzazione di progetti territoriali, interessandosi anche alle Tecnologie per la Salute.