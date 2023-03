Tom Sizemore: morto l’interprete di Salvate il Soldato Ryan

04—Mar—2023 / 10:09 AM

All’età di 61 anni se n’è andato Tom Sizemore, attore noto soprattutto per aver lavorato in Salvate il Soldato Ryan. L’interprete il 18 febbraio è collassato nella sua casa di Los Angeles in seguito ad un aneurisma al cervello provocato da un ictus, e nelle ultime ore gli sono stati tolti i supporti vitali. Lo ha confermato il suo agente Charles Lago.

Ecco le sue parole:

Con grandissima tristezza annuncio che Thomas Edward Sizemore se n’è andato in pace, nel sonno, presso il St Joseph’s Hospital di Burbank. Accanto a lui si trovavano il fratello Paul ed i suoi ragazzi Jayden e Jagger.

Già il 27 febbraio l’agente aveva dichiarato pubblicamente che non ci erano più speranze di riportare indietro l’attore perché le sue condizioni di salute erano irreversibili, e che bisognava prendere una decisione sulla fine da dare al suo percorso di vita.

Sizemore è nato a New York nel 1961, e negli anni Ottanta si è spostato a New York per intraprendere la carriera di attore. Nel 1989 è apparso nel film Nato il 4 Luglio. Nel 1998 è arrivato a interpretare il sergente Mike Horvath nel film di Steven Spielberg intitolato Salvate il Soldato Ryan. Tra le sue partecipazioni ci sono anche Assassini nati – Natural Born Killers e Heat – La sfida.