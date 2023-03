PlayStation Store: centinaia di giochi PS4 e PS5 in sconto con la promozione “Mega Marzo”

Sono già attive sul PlayStation Store le offerte della nuova promozione “Mega Marzo” con sconti fino al 70% su centinaia di giochi PS4 e PS5. Le offerte includono una vasta selezione di titoli, molti dei quali anche di recente uscita, come Return to Monkey Island, Cyberpunk 2077, The Callisto Protocol, Final Fantasy VII Remake e tanti altri. Qui di seguito vi proponiamo una selezione delle offerte più interessanti:

Bloodborne a 9,99€ – Sconto del 50%

a 9,99€ – Sconto del 50% Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 15,99€ – Sconto del 60%

a 15,99€ – Sconto del 60% Cyberpunk 2077 a 24,99€ – Sconto del 50%

a 24,99€ – Sconto del 50% Death Stranding Director’s Cut a 19,99€ – Sconto del 60%

a 19,99€ – Sconto del 60% Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition a 23,99€ – Sconto del 60%

a 23,99€ – Sconto del 60% Dying Light 2 Stay Human Deluxe Edition a 53,99€ – Sconto del 40%

a 53,99€ – Sconto del 40% FIFA 23 Ultimate Edition a 39,99€ – Sconto del 60%

a 39,99€ – Sconto del 60% Final Fantasy VII Remake Intergrade a 45,59€ – Sconto del 43%

a 45,59€ – Sconto del 43% LEGO Star Wars: Skywalker Saga Galactic Edition a 31,99€ – Sconto del 60%

a 31,99€ – Sconto del 60% Return to Monkey Island a 18,74€ – Sconto del 25%

a 18,74€ – Sconto del 25% Saints Row a 31,49€ – Sconto del 55%

a 31,49€ – Sconto del 55% Star Wars Jedi: Fallen Order a 4,99€ – Sconto del 90%

a 4,99€ – Sconto del 90% Tactics Ogre: Reborn a 34,99€ – Sconto del 30%

a 34,99€ – Sconto del 30% The Callisto Protocol Digital Deluxe Edition a 62,99€ – Sconto del 30%

a 62,99€ – Sconto del 30% The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition a 29,99€ – Sconto del 40%

Vi ricordiamo, infine, che questa è solo una piccola selezione delle offerte attualmente disponibili. Potete trovare tutti i giochi scontati attualmente in questa iniziativa su PlayStation Store a questo indirizzo.

La promozione resterà attiva 16 marzo alle ore 00.59. Al momento sono disponibili sul PlayStation store anche le Offerte del Weekend con decine di giochi targati Take-Two in sconto.