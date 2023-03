Pacemaker wireless: un successo per la medicina peruviana

Un innovativo impianto pacemaker è stato ideato in Perù e potrebbe rivoluzionare per sempre la cura dei disturbi cardiaci.

Nel 2016, la società tecnologica Medtronic ha introdotto un nuovo pacemaker leadless approvato dalla FDA, che rappresenta un importante progresso nella gestione del ritmo cardiaco e offre numerosi vantaggi ai pazienti grazie alla sua facilità di inserimento e alla rapida ripresa. In Perù, è stato impiantato con successo il primo pacemaker leadless in un anziano, segnando un traguardo importante per il paese.

Il pacemaker è stato utilizzato per molti anni come trattamento per i disturbi cardiaci, inviando stimoli elettrici per ripristinare il ritmo normale del cuore e alleviare i sintomi. Tuttavia, i pacemaker tradizionali hanno un circuito complesso che include una scatola e una serie di cavi che vengono posizionati nella zona pettorale del paziente tramite una vena per accedere al cuore. Secondo Fredy Chipa, un cardiologo elettrofisiologico della Clinica Internazionale, questi dispositivi hanno un alto rischio di infezione che può causare complicazioni e persino endocardite, un’infiammazione del rivestimento interno del cuore causata da batteri o germi che entrano nel flusso sanguigno. Anche se questi pacemaker sono stati utili per molti pazienti, i rischi associati alla loro procedura sono significativi. Cristian Csendes, il direttore generale di Medtronic Perù, ha spiegato che l’obiettivo dell’azienda era quello di raggiungere il massimo della tecnologia e dell’innovazione.

Per questo motivo, hanno sviluppato il pacemaker wireless, che è significativamente più piccolo del 93% rispetto alle apparecchiature tradizionali, con una dimensione di soli 2,5 cm e un peso di 2 grammi. Grazie alle sue caratteristiche, il rischio di complicanze è notevolmente ridotto, poiché consente un intervento minimamente invasivo e un rapido recupero del paziente. Questi moderni dispositivi hanno dimostrato prestazioni elettriche molto soddisfacenti e sicure per i pazienti a breve termine, il che ha portato a 150.000 persone in tutto il mondo che godono di questa tecnologia. Ci si aspetta che il pacemaker wireless migliori significativamente la qualità della vita dei pazienti che lo utilizzano.