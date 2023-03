Nintendo Switch, arriva Give Me Toilet Paper!: il gioco che richiede l’uso di un rotolo di carta igienica

Give Me Toilet Paper! per Nintendo Switch è un bizzarro gioco che sfrutta i sensori di movimento dei joy-con e la carta igienica. Vediamo come funziona.

Giocare con un rotolo di carta igienica? A quanto pare è possibile con Give Me Toilet Paper! Il gioco appena approdato su Nintendo Switch è un bizzarro platform che sfrutta in modo intelligente i sensori di movimento dei joy-con e la carta igienica. In sostanza, il titolo richiede ai giocatori di inserire un Joy-Con all’interno di un rotolo di carta igienica per controllare un rotolo digitale e aiutarlo a superare tutta una serie di ostacoli.

Per spiegare il funzionamento del gioco è stato realizzato anche un video apposito, che trovate qui sotto, in cui vediamo una giocatrice posizionare il joy-con all’interno del rotolo per poi fissarlo bene all’interno con fazzoletti. Dopodiché vediamo la ragazza iniziare a giocare facendo rotolare la carta igienica sulla tavola. L’obiettivo è quello di riuscire a portare in salvo il rotolo di carta igienica attraverso i vari livelli disseminati da trappole di ogni sorta come torrette laser, rotoli con spuntoni acuminati.

Ma il vero pezzo forte che rende il tutto ancor più esilarante è senza dubbio il trailer di presentazione del gioco che ci mostra un uomo d’affari disperato per essere rimasto senza carta igienica e che poi gioisce improvvisamente per la miracolosa comparsa di un rotolo.

Se volete divertirvi con joy-con e carta igienica alla mano, vi segnaliamo che Give me toilet paper! è ora disponibile su Nintendo eShop al costo di 4 euro.