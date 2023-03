La mappa del comportamento umano

Il premio Manfred Fuchs dell’Accademia delle Scienze e delle Lettere di Heidelberg è stato assegnato allo psicologo comparativo Fumihiro Kano del Cluster of Excellence “Centre for the Advanced Study of Collective Behaviour” dell’Università di Costanza per il suo lavoro interdisciplinare sulla ricerca sul comportamento animale. Kano si concentra sull’individuazione delle capacità di anticipazione, la coordinazione dei movimenti e le differenze fisiologiche degli individui che influenzano la coordinazione umana nei gruppi durante lo sport. Insieme al suo ricercatore post-dottorato Prasetia Putra, Kano sta conducendo uno studio che misura la direzione dello sguardo, i movimenti del corpo e il battito cardiaco di un individuo durante il gioco del ping pong in squadre di due persone. La sua ricerca si concentra anche su vari comportamenti collettivi, tra cui la cooperazione di gruppo, la vigilanza e il foraggiamento collettivo in diverse specie, tra cui uccelli, primati e adulti umani. Utilizza tecnologie all’avanguardia non invasive per portare avanti i suoi esperimenti. Kano ha anche creato un esperimento sui piccioni per capire le prestazioni del gruppo durante un attacco finto. La sua ricerca si concentra sul microcomportamento per mappare il comportamento umano e animale.

Grazie alla moderna tecnologia di tracciamento, il gruppo di ricerca sa con precisione dove ogni individuo guarda e se ha la testa alzata o abbassata mentre il “finto predatore” chiama. I ricercatori conducono l’esperimento nell’Imaging Barn, un progetto di collaborazione tra il CASCB e il Max Planck Institute of Animal Behavior. Si tratta di una struttura fondamentale per studiare le dinamiche delle interazioni naturalistiche. Entrambi gli esperimenti sono ancora in corso, quindi sono tutti ancora curiosi di conoscerne i risultati.