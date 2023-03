Apple investirà 1 miliardo di euro per sviluppare chip in Europa

L’azienda tecnologica Apple ha annunciato un nuovo investimento in Europa di oltre 1 miliardo di euro nei prossimi sei anni, per ampliare il suo centro R&D a Monaco di Baviera. Questa sede è diventata il più grande centro R&D di Apple al di fuori degli Stati Uniti e ha contribuito in modo significativo alla realizzazione dei processori M1 e M2.

L’azienda americana sta lavorando sulle soluzioni wireless e sulle soluzioni di efficienza energetica. Inoltre, Apple sta pianificando di sviluppare modem e componenti di connettività fatti in casa, iniziando dal 2024. Il nuovo investimento porterà alla creazione di tre nuovi centri, che si affiancheranno a quello già esistente lungo la Karlstrasse.

I nuovi edifici saranno situati sulla Denisstrasse, sulla Seidlstrasse e sulla Marsstrasse. Tutte le sedi saranno progettate con standard di sostenibilità elevati e offriranno punti di ricarica e parcheggi a zero emissioni sia per le auto che per le biciclette. La scelta di ampliare l’investimento a Monaco di Baviera piuttosto che creare altri centri in altre zone europee, è stata influenzata dalla vicinanza della Technical University of Munich, che ospita talenti specializzati nel campo della progettazione dei processori.

L’investimento, di natura estremamente importante, rafforza ulteriormente la presenza di Apple nel nostro continente. Quello di Monaco è il più grande ed importante centro di ricerca e sviluppo di Apple fuori dagli Stati Uniti.