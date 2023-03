Alien: le riprese del nuovo film stanno per iniziare

04—Mar—2023 / 11:09 AM

I 20th Century Studios hanno dato il via alla produzione del nuovo film di Alien, il lungometraggio inizierà con le sue riprese il 9 marzo a Budapest. Sono stati annunciati anche gli altri nomi del cast ed i primi dettagli sulla trama.

Nel plot rivelato è stato scritto che:

Un gruppo di giovani persone in un pianeta piuttosto lontano si dovranno confrontare con la forma di vita più terrificante di tutto l’Universo.

Nel cast del nuovo Alien sono compresi David Jonsson (“Industry”), Archie Renaux (“Shadow and Bone”), Isabela Merced (“Rosaline”), Spike Fearn (“The Batman”) e Aileen Wu (“Away from Home”), che si uniscono a Cailee Spaeny (“Mare of Easttown”).

Fede Alvarez fa da regista, sceneggiatore e produttore del progetto, e si trova ad una nuova prova all’interno del genere horror dopo aver già lavorato a “The Girl in the Spider’s Web,” “Don’t Breathe” e “Evil Dead”. La produzione è affidata alla Scott Free di Ridley Scott, che fa da produttore esecutivo assieme a Michael Pruss (“Our Friend”), Brent O’Connor (“Bullet Train”), Elizabeth Cantillon (“Persuasion”) e Tom Moran (“The Donut King”).