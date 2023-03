Unobravo si espande per migliorare la salute mentale sul posto di lavoro

Negli ultimi tempi si sta verificando un particolare fenomeno, noto come “Great resignation“, che ha interessato anche l’Italia. Già nel 2019 uno studio condotto dall’Harvard Business Review aveva rivelato che oltre il 75% dei partecipanti, appartenenti alla generazione dei Millennial o dei Gen Zer, aveva deciso di dimettersi a causa della tutela del proprio benessere mentale. Tuttavia, sembra che i datori di lavoro attuali non stiano considerando adeguatamente questo aspetto. Secondo il rapporto Mind Health 2022 promosso da Axa, solo il 20% dei partecipanti ha dichiarato di avere accesso a un supporto psicologico da parte del proprio superiore.

In questo difficile contesto, Unobravo, una start-up che fornisce servizi di psicologia online, è una delle realtà che si dedica maggiormente alla salute mentale dei lavoratori. La società, fondata nel 2019, ha compreso le nuove esigenze dei dipendenti, che cercano una maggiore tranquillità sul posto di lavoro per poter dare il meglio di sé, e offre i propri servizi anche attraverso partnership e collaborazioni con aziende e organizzazioni.

Erica Bigi, co-direttrice di Unobravo, afferma che la pandemia di Covid ha dimostrato a tutti che la tecnologia può migliorare il lavoro e renderlo più efficiente. Con il ritorno alla normalità, i lavoratori si sono interrogati su come conciliare la loro vita privata con quella professionale, e le aziende hanno dimostrato di essere lungimiranti nel cercare di facilitare questo passaggio e soddisfare le esigenze delle persone, fornendo un supporto innovativo come quello psicologico.

Unobravo ha dunque fornito i suoi servizi a diverse aziende, tra cui Bip Consulting, Italgas, aparto Giovenale e This Unique. La società offre a queste aziende la possibilità di acquistare sedute di terapia psicologica individuali sia per i dipendenti che per i loro familiari. Grazie alla modalità online, il servizio offre flessibilità sia all’utente che all’azienda, semplificando l’organizzazione degli impegni personali. Inoltre, il sistema di matching individua il terapeuta del team Unobravo più adatto per ciascun utente, in base alle loro esigenze, eliminando la difficoltà di scegliere il professionista più adatto.